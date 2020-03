G.s. Serie B. Squalificati in sei, out anche mister Pillon

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; recidiva.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, lanciato, in campo palline di carta che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte, al 2° e al 4° del secondo tempo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. VIRTUS ENTELLA per avere un suo sostenitore, per tutta la durata del primo tempo, inveito contro l'Arbitro rivolgendogli frasi ingiuriose.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBRO Michael (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MAZZITELLI Luca (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MORA Luca (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMPORESE Michele (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORTE Francesco (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUPERINI Gregorio (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MAISTRO Fabio (Salernitana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARAMU Mattia (Venezia)

BURRAI Salvatore (Pordenone)

CAPUANO Marco (Frosinone)

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani)

SCIAUDONE Daniele (Cosenza)

TERRANOVA Emanuele (Cremonese)

VITIELLO Roberto (Juve Stabia)

CALDIROLA Luca (Benevento)

NZOLA Mbala (Spezia)

c) ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PILLON Giuseppe (Cosenza): per avere, al 12° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.

AMMONITI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

INZAGHI Filippo (Benevento).

