Il Foggia supera la pratica Nardò: 2-0 rossonero

Il Foggia torna alla vittoria e lo fa ai danni del Nardò. 2-0 il finale allo "Zaccheria" maturato nei due tempi: Gibilterra nel primo, Tortori nel secondo chiudono la pratica granata, nonostante l'ultima mezz'ora di gara giocata in dieci uomini dai rossoneri.

CRONACA - Solito 3-5-2 per i rossoneri: davanti a Fumagalli agiscono Cadili, Viscomi e Anelli; sulle corsie esterne Ndiaye e Kourfalidis, in mediana Gibilterra e Gerbaudo coadiuvano il regista Salvi; in avanti Tortori-El Ouazni.

Pronti-via e il Foggia dopo 2 minuti è già in vantaggio: Natalucci sbaglia un retropassaggio e apre una prateria per Gibilterra che si invola verso la porta e trafigge Milli dal limite. Dopo la rete fulminea, il match si abbassa notevolmente di ritmo. Bisogna attendere il 31' per un'occasione degna di nota: sugli sviluppi di un corner, Danucci svetta e indirizza a rete, ma Fumagalli è reattivo nel respingere la conclusione. Il match scorre senza ulteriori sussulti fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa il copione è simile. Al 50' Gerbaudo dal limite conclude con il mancino di poco a lato. Dal lato opposto, cross dalla destra di Natalucci con Viscomi che anticipa Fumagalli, ma il pallone rimane pericolosamente in area di rigore, senza che però il Nardò riesca ad approfittarne. Allo scoccare dell'ora di gioco, il Foggia resta in dieci uomini: Gibilterra guadagna il secondo giallo e raggiunge anzitempo gli spogliatoi. I padroni di casa però non mollano la presa e pochi minuti raddoppiano: Sponda di Anelli in area per l'accorrente Tortori che si coordina e con un bel mancino fulmina Milli. Foglia Manzillo a questo punto cambia schieramento: dentro Mengoli, Raia e Camara, fuori Trofo, Frisenda e Danucci. Nel Foggia invece dentro Russo per Tortori. Ma la reazione del Nardò è timida, e oltre ad un colpo di testa di Pantano terminato alto sopra la traversa, non accade più nulla fino al 95'.

Dopo la brutta sconfitta di Casarano quindi, il Foggia si riscatta e torna al successo. Nel prossimo turno i rossoneri faranno visita al Grumentum.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA