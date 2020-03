L'Atalanta dilaga al Via del Mare: Lecce sconfitto 7 a 2

Il Lecce dura solo un tempo e contro una forte Atalanta non può bastare. I giallorossi sono capaci di rimontare due gol di svantaggio nella prima frazione di gioco, ma ne subiscono ben cinque nel secondo tempo.

Primo tempo. Partita subito viva con l'Atalanta come al solito subito pericolosa. Al 12' Zapata serve rasoterra Ilicic che tutto solo stava andando al tiro, fondamentale l'intervento di Majer che manda la palla sul fondo. Un minuto dopo ancora Majer miracoloso: il centrocampista giallorosso salva sulla linea un tiro di testa di Palomino. Al 17' il vantaggio dell'Atalanta grazie ad un autogol del difensore giallorosso: sugli sviluppi del calcio d'angolo, Donati salta da solo e nel tentativo di liberare insacca il pallone alle spalle di Gabriel. Al 22' il raddoppio degli ospiti, ancora fatale un calcio d'angolo: palla in area e Zapata indisturbato la insacca di testa. Al 29' nel momento migliore degli ospiti, il Lecce la riapre: ripartenza dei giallorossi con Deiola che apre per Saponara, lo stesso entra in area dal vertice sinistro e fa partire un tiro a giro puntando all angolino lontano da Gollini. La partita prosegue sullo stesso partito con gli ospiti a fare la partita. Al 40' il pareggio dei giallorossi, ancora Saponara protagonista: il centrocampista vede Donati libero al limite e lo serve, gran rasoterra del difensore giallorosso che batte Gollini. Donati si fa così perdonare l'autogol. Al 44' bella sponda di Lapadula per Barak che arriva al limite e va al tiro, la sua conclusione però vola di poco alta sulla traversa. Succede poco altro, dopo un minuto di recupero l'arbitro decreta la fine del primo tempo.

Secondo tempo. La gara riprende senza cambi da parte dei due allenatori. Ci vogliono meno di due minuti all'Atalanta per tornare di nuovo in vantaggio: Gomez entra in area dal lato sinistro e calcia in diagonale ma Gabriel respinge. Sulla ribattuta c'è Ilicic che con una finta batte Gabriel e la insacca nella porta sguarnita. Al 54' il poker degli ospiti: Pasalic si inserisce dal lato destro e serve Zapata che tutto solo deve solo appoggiare in porta. Al 62' quinto gol degli ospiti e tripletta di Zapata che servito da Ilicic calcia al volo e batte Gabriel. Il Lecce rientrato dagli spogliatoi sottotono non riesce a reagire subendo sempre le continue azioni offensive degli ospiti. La partita prosegue senza grandi sussulti con gli ospiti che controllano il risultato. Nei minuti finali due gol degli ospiti: il primo di Muriel scattato sul filo del fuorigioco e che a tu per tu con Gabriel ha prima colpito il palo per poi sulla ribattuta tirare in porta. Il secondo gol è di Malinovskiy con un bel rasoterra. A fine partita da premiare l'applauso dei tifosi giallorossi.