Reggina-Monopoli 0-2: il gabbiano espugna il "Granillo"

Nel big match della ventinovesima giornata del campionato di Serie C, il Monopoli espugna il campo della capolista Reggina e vola momentaneamente al secondo posto, in attesa del match del Bari con l'Avellino.

I ragazzi di mister Scienza, dopo aver concluso la prima frazione in perfetta parità, passano in vantaggio al settantesimo con il tap in vincente di Salvemini, bravo a ribadire in rete un tiro di Fella terminato sul palo. La Reggina prova subito a reagire ma è ancora il Monopoli a trovare la via del gol con Piccinni che sigla il raddoppio e regala un pomeriggio da sogno al popolo biancoverde.

Con il successo sulla capolista, il Monopoli vola a 57 punti in classifica e risponde presente alla lotta per il secondo posto in classifica.