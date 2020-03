Serie D/H: il Brindisi rallenta il Bitonto, il Foggia ne approfitta

Si è da poco conclusa la ventiseima giornata del campionato di serie D, girone H. In testa alla classifica il Bitonto, dopo il pareggio esterno con il Taranto, rallenta anche in casa e con il Brindisi, in inferiorità numerica, non va oltre l'1-1. Il Foggia, antagonista dei neroverdi, non perde l'occasione e con il successo sul Nardò per 2-0 si porta a un punto dalla vetta. Vittoria per casalinga per il Sorrento che supera il Grumentum, sconfitto il Cerignola che cade sul campo del Gelbison. Vittoria importante in ottica salvezza per l'Andria che vince di misura con il Fasano.

Agropoli – Gravina 1-2

Foggia – Nardò 2-0

Francavilla – Nocerina 2-2

Gladiator – Taranto 0-0

Bitonto – Brindisi 1-1

Fid.Andria – Fasano 1-0

Sorrento – Grumentum 2-1

Team Altamura – Casarano 0-0

Gelbison – Audace Cerignola 2-1