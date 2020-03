Curcio e Mazzarani lanciano il Catania: Vibonese k.o.

Il Catania trova la seconda vittoria consecutiva e piega 2-1 la Vibonese. Gara bella e vibrante al Massimino. Vantaggio del Catania con Curcio, pari della Vibonese con Emmausso, stoccata vincente nel finale di Mazzarani su assist di Pinto. Adesso per gli etnei trasferta a Bari contro i pugliesi.

Nel primo tempo partenza sprint per il Catania che trova subito il gol al 2' con il rigore realizzato da Curcio e procurato da Di Molfetta. Gli etnei spingono e sfiora il secondo gol in più di un'occasione. La Vibonese c'è e al 35' arriva il pareggio con Emmausso bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva. La gara rimane equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra. Sia Lucarelli che Modica inseriscono forze fresche. Finale palpitante con la rete di Mazzarani a rendere giustizia per la prestazione degli etnei: da segnalare lo splendido assist di Pinto.

CATANIA-VIBONESE 2-1

MARCATORI: 2' Curcio, 34' Emmausso, 88' Pinto

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Salandria; Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo (70' Mazzarani), Vicente; Biondi (70' Biagianti), Di Molfetta (53' Welbeck), Capanni (53' Manneh); Curcio (53' Beleck). A disp.: Furlan, Della Valle, Pino, Frisenna, Giuffrida, Di Grazia. All: Lucarelli

VIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col (46' Bernardotto), Malberti (70' Sgambati), Mahrous (46' Ciotti), Altobello; Pugliese, Petermann, Signorelli (46' Tito); Tumbarello, Bubas (70' Prezzabile), Emmausso. A disp.: Mengoni, Altobello, Napolitano, Di Santo, Berardi, Raso, Quaranta, Taurino. All: Modica

ARBITRO: Mele della sezione di Nola.

AMMONITI: Rizzo, Emmausso, Curcio, Pugliese, Manneh, Sgambati.