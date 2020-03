Lecce. Liverani: "Tra noi e l'Atalanta c'è un abisso"

Le parole di mister Fabio Liverani, allenatore del Lecce, al termine della gara contro l'Atalanta. Questo il suo pensiero dopo la netta sconfitta rimediata dai giallorossi:

E' difficile commentare un 7 a 2, difficile potersela giocare con squadre che hanno questa tecnica. Per me le statistiche hanno poca importanza, sono dispiaciuto ad ogni sconfitta. Dispiace soprattutto quando la rimetti in piedi in un determinato modo e poi raccogli zero. L'episodio poteva cambiare il corso della gara, ma dobbiamo essere obiettivi: l'Atalanta è una squadra straordinaria che può fare cinque o sei gol a chiunque. Sono dispiaciuto nell'aver visto i ragazzi rassegnati. Non avere cambi in avanti è grave, anche per poter cambiare la partita in corsa. Lapadula ha dato tutto, Mancosu si è adeguato al ruolo. Abbiamo fuori Falco, Farias e Babacar, speriamo di poterli riavere a breve tutti.

Sul caso dei rinvii - Nel calcio le decisioni dovrebbero essere prese in tempi e modi corretti. Ci sono gerarchie e se il Governo ha preso una decisione giovedì deve valere per tutte le squadre. La Lega deve essere garante di venti squadre e non solo di quattro o cinque. Una volta fissate le date, lo statuto prevede che solo i club possano cambiarle. Non è limpido far giocare alcuni scontri salvezza così, doveva slittare l'intera giornata.

Sugli applausi del pubblico c'è poco da dire: la gente di Lecce ha capito questa squadra, la sostiene sempre e l'ha stimolata quando andava fatto. Uno stadio così merita solo applausi: abbiamo tifosi intelligenti, tra noi e l'Atalanta c'è un abisso. Peccato per il risultato finale.