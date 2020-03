Atalanta. Gasperini: Grande vittoria. Complimenti al pubblico di Lecce

Le parole di mister Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al termine della gara contro il Lecce terminata con un netto 7 a 2. Questo il suo pensiero:

I due gol subìti hanno cambiato la gara. La partita è stata sempre in mano nostra, anche se nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche appoggio. Devo anche dire che il Lecce ha fatto due grandi gol. Nell'intervallo siamo tornati in campo con grande spirito e c'è stata sicuramente più qualità. Il nostro obiettivo rimane quello di arrivare in Champions, all'inizio della stagione non ci pensavamo, ma viste le difficoltà di Napoli e Milan ne abbiamo approfittato. Fare tanti gol non è mancanza di rispetto, a risultato acquisito i calciatori si esaltano e vogliono fare bella figura. Anzi voglio ringraziare e complimentarmi con il pubblico di Lecce che ha applaudito, voglio sottolineare questa cosa perché non succede tutti i giorni, anzi spesso il calcio è avvelenato.

Per duellare con le prime in classifica serve un salto di qualità anche a livello di mercato, è il quarto anno che viaggiamo in proiezione dei settanta punti e per vincere il campionato serve farne di più. Siamo tra i top d'Europa per quelli che sono i risultati, credo che il mio modello di gioco sia riproducibile a squadre che viaggiano alto. Il Lecce? L'ho seguito, ha una sua identità e credo che abbia le capacità per potersi salvare, la battaglia è dura, ma ci sono tante squadre coinvolte e questo è un vantaggio.