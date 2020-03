Catania, Martinez: "Mi sono sentito sempre un titolare"

Miguel Martinez, portiere del Catania, è intervenuto in conferenza stampa, al termine del match contro la Vibonese: "Già da giovedì sapevo di poter giocare titolare e il mister mi ha poi schierato tra i possibili titolari. Mi sono allenato come al solito e grazie ai compagni è andata così. Oggi ho giocato molto on i piedi, sono venuti a prenderci alti, la Vibonese è una buona squadra. La palla non rimbalza bene e non è facile. Io sono consapevole e sicuro quando gioco con i piedi. Io a parte Catania ho giocato da titolare, sta al mister decidere. Io mi sono sempre sentito titolare e cerco di dare serenità ai compagni".