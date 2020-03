Catania, Lucarelli: "Possiamo ancora crescere. Su Mazzarani..."

Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania, ha parlato al termine del match vinto contro la Vibonese; ecco quanto dichiarato: "La sciarpa? Un regalo, è stata presentata come un porta fortuna e poi per il caldo l'ho tenuta in mano. Bisogna cercare di correggere i nostri giocatori, non possiamo disperdere nessuno, Mazzarani è un patrimonio. A volte lo prenderesti a schiaffi, poi sa essere decisivo. Magari nel corpo della partita ti danno poco, ma poi sanno essere decisivi. E' un giocatore importante e si merita questo gol. Quando lui è arrabbiato è decisivo, a 32 deve guardarsi dentro. Siamo partiti bene nei primi 20 minuti, poi abbiamo cercato e mancato di poco il 2-0. In seguito ci siamo tirati indietro, ma il nostro modulo non ci permette di gestire. Loro poi hanno preso il centrocampo. Ho detto ai miei giocatori a fine primo tempo di andarci a riprendere la partita e siamo passati al 4-3-3. Abbiamo concesso solo il possesso palla ma abbiamo cercato di vincerla. Non è un particolare da trascurare. E' stata una settimana difficile dopo tre partite giocate ad alta intensità. Mazzarani salta la prossima? Non avevo considerato questo particolare. Pinto? Lui va a folate, poi si assenta e riparte. Se riuscisse a trovare continuità nei 90 minuti può diventare tra i migliori della categoria. Un applauso anche a Salandria che ha giocato in un ruolo non suo, lo ha interpretato benissimo. Quella di domenica sarà una prova di maturità. Ci sarà da fare una battaglia. Sono fiducioso, abbiamo ampi margini di miglioramento dal punto di vista fisico. Salandria, Vicente e Curcio hanno ancora molto da fare. Dal 1 febbraio ci siamo guardati negli occhi, abbiamo tanto potenziale a disposizione da poter utilizzare. Guardo con fiducia al futuro, poi saremo i rompi scatole dei play off".