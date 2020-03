Catania, Curcio: "Sono un trequartista, ma mi adatto ovunque"

Alessio Curcio, giocatore del Catania, ha parlato in conferenza stampa al termine del match giocato contro la Vibonese: "Se mi sento un numero 9? In passato ci ho giocato, ma il ruolo è la trequarti o la seconda punta, ma mi adatto ovunque. Ho legato con tutti, mi hanno accolto in maniera fantastica, con Mazzarani e Biagianti ho legato particolarmente. Il mio percorso? Gli allenatori più importanti Maggiora, Storgato, Schincaglia mi hanno insegnato tanto. Alla Juventus c'era molta disciplina. Dei compagni ho avuto Immobile, Marrone, Pinsoglio e Fausto Rossi. Non ho avuto modo di vedere la città ma mi piace. La maglia numero 10? So benissimo quanto sia importante e chi l'ha indossata. E' il mio numero preferito ed era libera per questo l'ho scelta".