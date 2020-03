Serie D, Francavilla raggiunto al 92' Grumentum ribaltato a Sorrento

Solo un punto per le due lucane di serie D girone H in questa ventiseiesima giornata. Il Francavilla viene beffato al 92', mentre il Grumentum Val d'Agri viene ribaltato nella ripresa. I sinnici schiodano il punteggio con Nolè al 6', ma vengono raggiunti dalla Nocerina a 3' dall'intervallo con Granata. Nella seconda frazione la squadra di Lazic ritorna in vantaggio con Fanelli al 24', ma al 2' di recupero i molossi realizzano incredibilmente la rete del 2-2 con Dieme che trova il gol della domenica. I valligiani sbloccano subito la partita con Martinez dopo 2', ma nella seconda parte di gara il Sorrento capovolge il punteggio con Volpe al 13' e con La Monica al 22'-