Serie C, terza vittoria di fila per il Potenza Exploit del Picerno

Vincono entrambe le formazioni lucane nella ventinovesima giornata di serie C girone C. Il Potenza trova la terza affermazione di fila che vale il quarto posto solitario con Giosa e França su rigore che stendono all'inglese il Catanzaro. Exploit importantissimo per il Picerno che ribalta il punteggio: Virtus Francavilla in vantaggio con Perez, impatta Guerra e poi Esposito a inizio ripresa segna il gol partita.