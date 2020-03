Gladiator-Taranto 0-0: per i nerazzurri quarto clean sheet consecutivo

Il Gladiator si ferma sul palo. All’interno di una partita in cui ha regnato l’equilibrio per tutti i novanta minuti, all’84’ Sall ha la grande occasione per decidere il match contro il blasonato Taranto ma il legno nega la prima gioia del goal al difensore senegalese, autore di uno stacco imperioso. Al “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere la partita non si smuove dallo 0-0 iniziale, nonostante anche la compagine jonica di Panarelli si sia resa pericolosa nella seconda frazione con alcuni tentativi respinti in bello stile dal talentuoso portiere Fusco. In classifica i neroazzurri di Santonastaso salgono a quota 33 punti, a +4 sulla zona play-out, mentre il Taranto resta al sesto posto con 40 punti. Per il team dei presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice è il quinto risultato utile consecutivo, con l’inviolabilità che regna sin da quando Santonastaso siede in panchina (quattro partite).

PRIMO TEMPO. Il primo tempo è soporifero con pochissimi tiri a porta. I neroazzurri devono fare a meno dello squalificato Di Pietro e degli infortunati Prevete, Vitiello ed Odjè, così viene schierato un centrocampo inedito con Marzano, Capone e Ziello, mentre in attacco Di Paola e Sorrentino sorreggono l’ariete Del Sorbo. Dopo venti minuti di studio, al 20’ Olcese è il primo ad andare al tiro: blocca Fusco (20'). Di Paola appare ispirato sulla trequarti, con diverse progressioni, ma non vengono create occasioni nitide (31'). Quattro giri di lancette e si libera Actis Goretta: conclusione alle stelle (35’). Il maggior pericolo del primo tempo lo crea Guaita direttamente da calcio d’angolo al 39’: Fusco fa buona guardia e respinge, così come blocca in pieno recupero il tentativo di girata di Matute (46'pt).

SECONDO TEMPO. Nella ripresa le squadre alzano il ritmo e ne giova lo spettacolo. Come sul finire del primo tempo sale in cattedra il talentuoso portiere neroazzurro Fusco che si rende protagonista di due importanti respinte nel giro di tre minuti. Con due grossi colpi di reni, l’ex Picerno si distende sulla destra per respingere prima la punizione di Van Ransbeeck (49') e poi il tiro a volo di Oggiano, sullo schema di calcio d'angolo battuto da Guaita (51'). Il Gladiator replica al 64’. Schema di calcio d'angolo di Sorrentino per Di Paola, cross sul secondo palo su cui non arriva Sall mentre è reattiva la zampata di Maraucci che trova solo l'esterno della rete. Da ambo le parti gli allenatori Santonastaso e Panarelli corrono ai ripari ed effettuano diverse sostituzioni: su tutti entrano i neroazzurri Troianiello e Strianese ed il bomber di scorta pugliese Genchi. Ed è proprio l’ex Monopoli e Potenza a divorarsi una ghiotta occasione al 67’. Rapida ripartenza dei tarantini, con Actis Goretta che scatta sulla sinistra e serve sul secondo palo il pallone su un pianto d’argento per Genchi che arriva con un attimo di ritardo e calcia a lato da buonissima posizione (67'). Nel finale assalto del Gladiator. Punizione vellutata di Troianiello che Sposito devia in corner (84'). Sugli sviluppi dell’angolo successivo battuto da Troianiello, Sall svetta più alto di tutti e colpisce il palo. Lo stesso difensore recupera palla e cade a contatto con un difensore avversario: per l'arbitro non sussistono gli estremi per il calcio di rigore (85'). E’ questo l’ultimo brivido di una partita che finisce 0-0.

Tabellino: GLADIATOR-TARANTO = 0-0

GLADIATOR: Fusco, Landolfo (89’ Andreozzi), Di Finizio, Marzano, Maraucci, Sall, Sorrentino (76’ Strianese), Capone, Del Sorbo, Di Paola (65’ Troianiello), Ziello. In panchina: De Lucia, Ioio, Grimaldi, D’Errico, Di Monte, Rekik. Allenatore: Clemente Santonastaso

TARANTO: Sposito, Pelliccia, Marino, Matute, Manzo, Ferrara, Guaita (86’ Serafino), Van Ransbeeck (62’ Cuccurullo), Olcese (54’ Genchi), Actis Goretta (82’ Avantaggiato), Oggiano (76’ Masi). In panchina: Carriero, Allegrini, Petrucci, Giammaruco. Allenatore: Luigi Panarelli

ARBITRO: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappo (assistenti: Lorenzo Concari di Parma e Alberto Amoroso di Piacenza)

NOTE: Ammoniti: Di Paola (G); Ferrara, Pelliccia (T). Angoli: 2-5. Fuorigioco: 1-1. Recupero: 1 nel primo tempo; 5 nel secondo tempo. Spettatori: 700

AREA COMUNICAZIONE & UFFICIO STAMPA

A.S.D. GLADIATOR 1924

