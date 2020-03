Catania, Curiale: "Bravi ragazzi, dalla prossima spero di esserci"

Il Catania vince contro la Vibonese per 2-1 e risale in classifica: approfittando dell'ennesimo stop del Catanzaro, gli etnei salgono al sesto posto in graduatoria. Grande entusiasmo per il quinto risultato utile consecutivo. A festeggiare con i compagni c'è, idealmente, anche Davis Curiale, ai box per un infortunio al ginocchio occorso durante il match contro l'Avellino (a fine gennaio). Curiale, già da due settimane, si allena con i compagni e domenica prossima, nella trasferta contro il Bisceglie, potrebbe essere nella lista dei convocati e magari giocare uno spezzone di partita. Su Instagram l'attaccante rossazzurro rende merito alla prova dei compagni: "Bravissimi ragazzi, state facendo qualcosa di meraviglioso e già dalla prossima gara spero di tornare a lottare insieme a voi".