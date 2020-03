Campobasso-Olympia Agnonese 4-0: gol e spettacolo al Nuovo Romagnoli

Spettacolo e gol al Nuovo Romagnoli proprio in una delle gare più attese, quella contro i cugini agnonesi. Spettacolo in campo, soprattutto nella ripresa, spettacolo sugli spalti, dove poco meno di 4000 tifosi hanno prima spinto i rossoblù per novanta minuti e poi gioito, insieme ai loro beniamini, la vittoria netta del derby e il secondo posto in classifica. All’improvviso Campobasso, non solo quella del tifo organizzato, si è risvegliata riscoprendo l’orgoglio di rimettersi la sciarpa rossoblù al collo.

Una città ai piedi di Cudini e dei suoi ragazzi. Lui, Cudini, figura di spicco, allenatore affamato di successi, capace di amalgamare un collettivo che gioca un calcio moderno e offensivo. I suoi ragazzi autentici trascinatori di un ambiente che vuole tornare quello di alcuni decenni fa quando era capace di essere il dodicesimo uomo in campo.

Il sonoro 4-0 rifilato ai granata è un punteggio che penalizza forse troppo la formazione ospite capace, nel primo tempo, di giocarsela alla pari con i rossoblù.

Una giornata perfetta, cominciata con il ricordo di capitan Scorrano alla presenza dei suoi familiari che hanno ricevuto in dono, dalla società, la maglia numero 2.

LA GARA – Cudini è senza l’infortunato Martino sostituito da Fabriani, per il resto la formazione è quella prevista alla vigilia.

Negli ospiti non ci sono Frabotta e Diakite, squalificati e Diarra e Amaya, infortunati. Vogliacco e Ciampi rimpiazzano i primi due, Ballerini gioca dal primo minuto in luogo di Diarra.

I primi minuti mostrano un Campobasso, oggi in maglia grigia, intraprendente, il tiro di Cogliati, servito da Alessandro, è ribattuto da un difensore. Gli ospiti, si sa, giocano a ritmi alti, attuando un pressing a tratti asfissiante che crea non poche difficoltà ai centrocampisti rossoblù che non riescono a far girar palla come vorrebbero, la manovra ne risente così come il gioco che ristagna a centrocampo. Il Campobasso rischia di sbloccarla al 23': uscita maldestra di Mejri fuori area, palla che finisce sui piedi di Zammarchi che calcia di prima, trovando la respinta di Allegra a pochi passi dalla linea di porta. Dopo un tiro, alto, di Minicucci al 33’, a ravvivare la gara un parapiglia a metà campo dopo un fallo di Allegra su Alessandro, entrambi ammoniti. Prima del riposo, però, il Campobasso passa: Alessandro sulla destra, serve Zammarchi che dal fondo crossa uno splendido pallone su cui si avventa Bontà, che di testa non lascia scampo all’incolpevole Mejri. Si va così al riposo con il Campobasso in vantaggio. Intanto arrivano buone notizie da Notaresco, Vastese in vantaggio, e Isernia, Matelica fermato sul pari dal Vastogirardi. Notizie che scaldano anche il pubblico in tribuna.

SECONDO TEMPO – La reazione degli ospiti non c’è, i granata hanno speso troppo nei primi quarantacinque minuti e non riescono più a pressare come nel primo tempo. I ritmi della gara calano a tutto vantaggio del Campobasso. Brenci e Candellori riescono a manovrare con più tranquillità. I rossoblù la chiudono in due minuti. Al 16’ il raddoppio di Alessandro e tanto bello quanto importante: Zammarchi va via sulla destra, entra in area e serve un assist per il compagno che di tacco beffa Mejri. Due minuti dopo, Cogliati finalizza un contropiede di Alessandro per il gol sicurezza. L’Olympia accusa il colpo, Pizii richiama Viscovich, ammonito. Il Campobasso cala il poker al 38’ con Vanzan che si incunea nell’area ospite e batte Mejri con un diagonale di sinistro.

Finisce così tra l’entusiasmo dei tifosi che festeggiano la vittoria insieme ai giocatori sotto la curva.

Domenica, la rincorsa al primo posto passa dal Rubens Fadini di Giulianova, dove ad attendere i rossoblù ci saranno i giallorossi di casa, oggi vittoriosi nel derby contro il Chieti. L’Olympia, invece, torna al Civitelle dove ospiterà il San Nicolò Notaresco.

