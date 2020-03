Bari, Vivarini: "Vittoria indispensabile, blindiamo il secondo posto"

Mister Vivarini nel post gara della sfida contro l'Avellino, 24° risultato utile consecutivo per il suo Bari e 100a vittoria in Lega Pro per il tecnico di Ari:

«Un vittoria indispensabile; al di là della prestazione tecnica, che non è quasi mai mancata e su cui non avevo dubbi, mi interessava lo spirito. Volevo una squadra che sapesse essere operaia, umile, cinica e che sapesse sporcarsi le mani, e sono stato accontentato. Abbiamo dimostrato di saper fare anche quel tipo di gioco. Qualche pari di troppo proprio perché siamo mancati sotto quell’aspetto; a volte giocare sporco è la via per questo tipo di campionato.

Mi è dispiaciuto per il gol preso, nel finale è venuto meno forse un pò di coraggio, ma sono contento di come abbiamo affrontato quel momento perché abbiamo dimostrato di saper soffrire. E’ stata comunque una buona partita lo ripeto, giocata bene sulle qualità che abbiamo meno nelle nostre corde, la lotta, l’aggressività, il gioco sporco. Era importante essere più operai che borghesi in alcuni frangenti; siamo stati concentrati e attenti, anche sulle seconde palle. Siamo andati oltre la stanchezza, dimostrando di stare bene atleticamente; impegno e volontà a questo gruppo non mancano.

Bene aver trovato gol su schema da calcio piazzato, è una soluzione che utilizza anche l’Avellino, non avrà fatto piacere a mister Capuano; ma in generale, riguardo ai calci piazzati, sono arrabbiato, ci sono costati tanti punti. Guardiamo la classifica per blindare il secondo posto, manteniamo questo rullino. Vogliamo un gran finale, rimaniamo concentrati, non pensiamo ad altro che migliorare. Vincere sempre, siamo il Bari. Le 100 vittorie il Lega Pro fa piacere è ovvio, così come la 6a vittoria di fila in casa e il 24o risultato utile di fila, ma spero di poter battere tanti record a Bari».