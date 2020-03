MIlan:tra Boban e Gazidis è rottura totale? Il croato vicino all'addio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban, CFO del Milan, avrebbe oggi in programma un incontro con Gazidis per prendere una decisione sul proprio futuro nel Club rossonero.

Le parole rilasciate da Boban in una recente intervista, dove il croato aveva evidenziato il fastidio per la questione legata a Rangnick (parlando di mancanza di rispetto nei propri confronti da parte della società), e dove si metteva in dubbio il progetto Elliott, non sono piaciute ai piani alti della dirigenza.

E' possibile che l'annuncio dell'addio di Boban al Milan arrivi già nelle prossime ore. Nel caso in cui il croato dovesse lasciare il Diavolo, è probabile che anche Paolo Maldini scelga di intraprendere al stessa strada.

Fonte immagine: fifa.com