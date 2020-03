Coppa Italia, gli arbitri di Juventus-Milan e Napoli-Inter

In vista delle semifinali di ritorno di Coppa Italia che si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 marzo (emergenza Coronavirus permettendo, s'intende), sono stati designati gli arbitri che scenderanno in campo in Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Gianluca Rocchi, della sezione di Firenze, dirigerà Juventus-Milan (mercoledì 4 marzo, ore 20.45). Mentre per Napoli-Inter (giovedì 5 marzo, ore 20.45), ci sarà Daniele Doveri.

Il Milan si è dovuto accontentare di un pareggio (1 a 1) strappato in extremis dalla Juventus a San Siro nel match di andata. Il Napoli sarà chiamato a difendere il gol realizzato da Fabian Ruiz, che ha assicurato agli azzurri, guidati da Gattuso, la vittoria per 1 a 0 nella sfida di andata.