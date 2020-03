Catania, Di Natale: "Situazione critica, non è detto che ci riusciamo"

L'amministratore delegato del Catania, Giuseppe Di Natale, ha parlato a Corner, trasmissione di approfondimento giornalistico in onda su Telecolor. Sulla situazione economica, il dirigente rossazzurro è chiaro: "C’è una situazione complessa e stiamo tentando di risolvere i problemi, non possiamo illudere nessuno.I rimedi correttivi possono essere gli aumenti di capitale, transizioni societarie, ingresso di nuovi soci e sponsor. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo provando, non è detto ci riusciamo".

FALLIMENTO - "Non voglio usare il termine fallimento, ma certamente bisogna intervenire. Il bilancio lo avete visto tutti, ci sono dei numeri importanti, che arrivano da gestioni precedenti. Io sono arrivato da un mese ma ho trovato grande professionalità nella squadra e nella dirigenza. Il mio è un tentativo estremo, bisogna considerare tutte le possibilità e tutte le ipotesi".