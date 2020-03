Verbania, domenica si torna in campo a Lavagna

Era attesa la comunicazione del Dipartimento Interregionale circa l'operatività domenicale in Serie D e per il Verbania la fumata è stata bianca, la squadra di Luca Porcu potrà tornare in campo per la complicata trasferta in terra ligure sul campo della Lavagnese. Una gara cruciale per i biancocerchiati che proprio in questi confronti diretti dovranno cercare i punti utili per giungere alla salvezza con annessa permanenza nella massima categoria dei Dilettanti.

Il resto del programma del girone A di svolgerà anch'esso senza intoppi, fatta eccezione per la sfida tra Vado e Seravezza che risulta l'unica gara rinviata a mercoledì 1 aprile e che riveste un ruolo centrale per definire sia la lotta salvezza che quella promozione. Completamente fermi i gironi B, C e D mentre nel girone F l'unica partita che non verrà giocata sarà quella tra San Marino e Vastogirardi.

Decise ufficialmente anche le date dei recuperi: mercoledì 11 marzo il Verbania sarà impegnato a Caronno Pertusella per rigiocare il match con i padroni di casa della Caronnese, rinviato domenica 23 febbraio. L'intera giornata del 1 marzo sarà invece recuperata domenica 15 e vedrà la formazione lacuale affrontare al "Pedroli" il Vado in un match che potrebbe risultare decisivo per il cammino della squadra di Porcu.

Il calendario aggiornato del girone A di Serie D dopo la programmazione dei recuperi

