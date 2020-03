Catania, Mazzarani: "Prima non c'era chiarezza, adesso..."

Andrea Mazzarani, giocatore del Catania e match-winner della sfida contro la Vibonese, ha parlato ai microfoni dei colleghi di Catanista. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate: "Nella prima parte di stagione non era facile, c'era poca chiarezza e tanta confusione. Ma l'impegno c'è sempre stato. Adesso siamo più liberi di testa, non abbiamo la pressione di dover vincere. Ma sappiamo che abbiamo le potenzialità per poter fare un miracolo, il calcio è pieno di storie fantastiche. Io leader? Bidogna chiedere ai compagni. Io sono uno particolare, mi piace scherzare con tutti nello spogliatoio. Non c'è un leader, Biagianti lo è e quando parla si fa sentire. Anche giovani che vengono ad allenarsi per noi sono importanti. Furlan e Martinez sono due leader, come Silvestri. Il leader è quello che gioca o non gioca. Quando mi arrabbio gioco meglio? Questa è una cosa che ha detto Lucarelli, ma io non sono arrabbiato, volevo entrare per spaccare la partita. Lucarelli? Rispetto a due anni fa è più allenatore, ci dà una carica importante. Lui ci spinge a fare qualcosa di impensabile. Ruolo? Non è semplice cambiarlo ogni settimana. Nel 4-3-3 esterno a sinistra sono sempre stato prolifico e anche nel 3-5-2 da mezzala mi trovo bene. Vorrei stare vicino alla porta, trequartista neanche tanto. Io sono un centrocampista offensivo. La promozione? E' un'impresa, ma non siamo scarsi. Le partite contro Reggina e Ternana hanno dimostrato che se siamo sul pezzo possiamo giocarcelo con tutti".