Catania, Biagianti: "Lucarelli tecnico adatto a questa situazione"

Intervenuto ai microfoni della trasmissione Radio Catania, in onda sulle frequenze di Radio Delfino, Marco Biagianti, centrocampista del Catania, ha rilasciato una lunga intervista: "Stiamo attraversando un momento positivo, sicuramente legato alle prestazioni e vittorie. E' iniziato dopo la sconfitta contro il Monopoli ma è stato costruito già prima. Sicuramente c'è una forza di gruppo superiore rispetto a prima. La storia del Catania passa anche da noi. La gente ci sta dando fiducia in questo momento complicato e ci ripaga dei sacrifici fatti in questi mesi complicati. Quando è arrivato il mister la tipologia di pensiero era diversa. Ha fatto un grandissimo lavoro su come affrontare le partite. Quella con il Monopoli è stata sconfitta derivata da altre cose, ma ci ha dato molto per le seguenti partite".

LUCARELLI - "Era la persona più adatta per affrontare questa situazione. Rispetto a due fa l'ho visto più preparato come approccio con la squadra. Ha dato fiducia ai compagni più in difficoltà".

GRUPPO - "Siamo cresciuti tanto. Prima subivamo tutta la situazione, era difficile anche affrontare l'allenamento nel modo migliore. Siamo stati bravi anche grazie al mister e al suo staff. Con la società parliamo di questo momento, ma sanno che noi dobbiamo estraniarci da questa situazione e pensare al campo. All'inizio l'extra campo ha influito molto. Ma dopo il mercato si siamo affrontati e abbiamo deciso di affrontare questo percorso".

TIFOSI - "Per me questo è stato un anno difficile, soprattutto all'inizio, come tutti voi ben sapete. Quando sono stato fuori rosa ho visto un affetto da parte dei tifosi inimmaginabile e questa è stata una cosa importante per me. Quando smetterò di giocare cercherò di essere legato in qualche modo a questa piazza".