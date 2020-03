Catanzaro-Bari: designata la terna arbitrale del match

E' stata resa nota la terna arbitrale che dirigerà il match tra Catanzaro e Bari.

La sfida del "Ceravolo", valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C, è stata affidata al signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, con assistenti i signori Garzelli e Barone. Un solo precedente tra il fischietto piemontese ed i biancorossi: il match disputato questa stagione al "San Nicola" contro Monopoli, terminato 1-1.