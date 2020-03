Benevento. Gli auguri del presidente Vigorito agli Stregoni del Nord

Nasceva undici anni fa a Legnano il club "Stregoni del Nord" che fu tenuto a battesimo dal presidente del Benevento, Oreste Vigorito. Lo stesso numero uno giallorosso, dalle colonne del sito ufficiale della società sannita, ha voluto fare gli auguri di "buon compleanno" ad uno dei club più rappresentativi del tifo beneventano. Questa la lettera del presidente Vigorito:

“Una bandiera giallorossa che si srotola lungo lo Stivale per sostenere il Benevento Calcio. E’ questa l’immagine che ho negli occhi e nel cuore quando penso a tutti i nostri tifosi. Uno stendardo che si dispiega piano piano e, sostenuto dalle braccia di tutti i tifosi, quelli del Nord con quelli del Sud, si rivela. Insieme abbiamo percorso chilometri, abbiamo affrontato sfide e vissuto emozioni. Un viaggio lungo e intenso verso la stessa meta, per difendere la stessa passione. Sostegno quando ci è capitato di inciampare, spinta per rialzarci, gioia quando abbiamo trionfato. Undici anni fa nasceva il club degli Stregoni del Nord. Per me è stata l’occasione per incontrare gladiatori che hanno costruito il futuro per se stessi e per i propri figli, con sacrificio e dedizione, lontano dalla propria terra ma senza dimenticare le proprie origini. A questi uomini e a queste donne, uniti a tutti coloro che da Nord a Sud hanno i colori giallorossi nel cuore, ho tentato di dare orgoglio sportivo.

Auguri,

Oreste Vigorito."