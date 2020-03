Champions League: Juventus-Lione, possibile campo neutro

Il prossimo 17 marzo alle ore 21.00 si giocherà Juventus-Lione, match di ritorno degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2019/20.

Come riportato sul portale eurosport.com (che cita a sua volta l'emittente francese RMC Sport), la UEFA starebbe valutando diverse soluzioni per far disputare il match, scongiurandone lo slittamento. Tra le possibilità, c'è quella di giocare a Torino ma a porte chiuse, o addirittura di disputare la partita in uno stadio del Sud Italia.

Queste le parole del tecnico del club francese, Aulas, al termine del match di campionato contro il Saint-Etienne: "La UEFA prenderà la sua decisione, ma sono intervenuti dei fatti nuovi dalla partita di andata. Ad esempio la Juve Under 23 è stata messa in quarantena, ma quattro dei suoi elementi si sono allenati con la prima squadra. Se dovremo giocare in campo neutro lo faremo."