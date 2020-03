Catanzaro-Bari: "Ceravolo" campo ostico per i biancorossi

Lunedì prossimo il Bari sarà di scena a Catanzaro, nel match valevole per la trentesima giornata di campionato di Serie C.

Il bilancio biancorosso al "Ceravolo" non è dei migliori: in gare di campionato i galletti hanno prevalso in una sola occasione, ovvero nel precedente relativo alla Serie B 1977/78, quando il Bari prevalse per 3-2. Sei le gare perse, mentre sono nove i pareggi.

Questo l'elenco dei precedenti (relativi al campionato) nel dettaglio:

1934/35, Serie B: Catanzaro-Bari 1-0

1951/52, Serie C: Catanzaro-Bari 0-0

1954/55, Serie C: Catanzaro-Bari 0-0

1961/62, Serie B: Catanzaro-Bari 3-0

1962/63, Serie B: Catanzaro-Bari 0-0

1964/65, Serie B: Catanzaro-Bari 1-1

1967/68, Serie B: Catanzaro-Bari 1-0

1968/69, Serie B: Catanzaro-Bari 1-1

1970/71, Serie B: Catanzaro-Bari 1-0

1972/73, Serie B: Catanzaro-Bari 0-0

1973/74, Serie B: Catanzaro-Bari 1-0

1977/78, Serie B: Catanzaro-Bari 2-3

1987/88, Serie B: Catanzaro-Bari 1-1

1988/89, Serie B: Catanzaro-Bari 0-0

2004/05, Serie B: Catanzaro-Bari 2-1

2005/06, Serie B: Catanzaro-Bari 0-0