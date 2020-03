UFFICIALE - Rinviata a data da destinarsi Juve-Milan di Coppa Italia

In serata è arrivata l'ufficialità del rinvio della gara di Coppa Italia tra Juve e Milan in programma domani sera. Nonostante le varie ipotesi(porte aperte, aperte in parte, chiuse) si è scelta la via più dura. Questo un estratto del testo dell'ordinanza emessa in serata:

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli astrattamente esposti in occasione della competizione sportiva in questione;

Sentiti al riguardo il Ministro dell’Interno, il Ministro della Salute e il Ministro dello Sport;

Visto l’art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

O R D I N A

l’incontro di calcio Juventus FC – AC Milan valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020 programmato per le 20.45 del giorno 4 marzo 2020, è differito a data successiva che verrà individuata dalle Autorità competenti;

Il Questore di Torino curerà l’esecuzione del presente provvedimento.