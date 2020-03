Perugia-Benevento 1-2: quinto successo consecutivo per la capolista

Un Perugia in difficoltà affronta il Benevento dei record di mister Inzaghi in un incontro che per gli umbri vale più dei semplici tre punti vista la situazione di classifica. Il tecnico dei sanniti, pur senza stravolgere il suo credo tattico, pratica un leggero turnover e cambia cinque elementi: a sedere in panchina, rispetto all’ultima gara interna contro lo Spezia, sono Maggio, Tuia, Insigne Sau e Moncini sostituiti da Barba, Volta, Kragl, Coda e Improta. Cosmi, invece, ne cambia sei e torna al 3-5-2: dal 1’ si rivede Falcinelli che farà coppia in attacco con uno degli ex della gara, il capocannoniere Pietro Iemmello; largo a sinistra c’è l’altro ex Di Chiara mentre siede in panchina Buonaiuto.

Comincia in attacco il Benevento: al 2’ punizione di Kragl dalla trequarti sinistra, palla tagliata sul secondo palo per Coda che manca di poco lo specchio della porta. La replica del Perugia arriva al 13’: cross di Mazzocchi dalla destra, palla sul primo palo per Iemmello che prova la torsione di testa ma la palla è di poco fuori dal bersaglio. Ancora il capocannoniere del campionato pericoloso al 20’ con un destro dal limite che Montipò battezza fuori ma che termina di un soffio accanto al palo alla sinistra dell’estremo difensore giallorosso. Al 24’ ci prova Coda dal limite con il sinistro: Vicario disinnesca la conclusione in angolo. Il Benevento spinge e in chiusura di tempo, al 44’, passa in vantaggio: punizione dalla sinistra di Kragl, palla tagliata, dal mucchio spunta Caldirola che piazza la zampata vincente a pochi passi dalla linea della porta difesa da Vicario. La prima frazione si chiude, dunque, con il Benevento in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa i ritmi calano, complice anche il campo pesante, e la prima azione si vede solo al 67’: sugli sviluppi di un corner di Viola: Coda va alla girata di prima intenzione ma la palla supera di poco la traversa. Al 76’ è il Perugia a rendersi pericoloso: cross dalla sinistra sul secondo palo dove Falzerano va alla conclusione di prima intenzione ma trova Montipò pronto a mettere in angolo. Sulla successiva azione d’attacco del Benevento, i giallorossi trovano il raddoppio: fuga di Letizia a destra, palla rasoterra verso il centro dell'area dove si fa trovare pronto Insigne che, di precisione, mette palla nell'angolino alla destra di Vicario. All’82’ gli ospiti sfiorano il terzo gol: azione personale di Improta che entra in area e prova il destro di potenza sul primo palo ma trova Vicario a mettere in angolo. I sanniti vanno ancora vicini a chiudere il match all’86’: Moncini, dopo fuga personale e solitaria, spreca clamorosamente davanti a Vicario mettendo palla leggermente a lato nel tentativo di scavalcare l'estremo difensore umbro con uno "scavetto". Il direttore di gara concede 6’ di recupero e al primo di questi il Perugia dimezza lo svantaggio e riapre il match: Melchiorri, servito da Caviglia con la complicità di un tocco di Caldirola, si presenta davanti a Montipò e lo fredda con un preciso diagonale. Non succede più nulla fino al triplice fischio che sancisce la vittoria della compagine di mister Inzaghi per 2-1 sulla squadra si Serse Cosmi.

IL TABELLINO