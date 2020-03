Serie D - Girone F: disposto il rinvio di Cattolica-Vastogirardi

Il Dipartimento Interregionale, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo per i gironi B-C-D oltre che delle gare Vado-Seravezza del girone A e Cattolica/San Marino-Vastogirardi del girone F.

Lo comunica lo stesso Dipartimento con il comunicato n. 106 di oggi in cui fissa anche le date dei recuperi.

Cattolica/San Marino-Vastogirardi sarà recuperata mercoledì 11 marzo 2020 con inizio alle ore 14:30.

Sempre mercoledì 11 marzo saranno recuperate le gare non disputate il 23 Febbraio relative ai gironi A e D (25^ giornata), B e C (28^ giornata).

Domenica 15 marzo le gare non disputate l’1 marzo relative ai gironi A e D (26^ giornata), B e C (29^ giornata) così come previste dal calendario. Le società che hanno calciatori convocati con la Rappresentativa Serie D che parteciperà alla Viareggio Cup 2020, potranno chiedere autonomamente il rinvio della gara osservando le modalità stabilite da altro specifico comunicato ufficiale

Mercoledì 25 marzo le gare rinviate del 4 marzo relative ai gironi B e C (30^ giornata) così come previste dal calendario.

Mercoledì 1 aprile le gare non disputate l’8 marzo relative ai gironi D (27^ giornata), B e C (31^ giornata), così come previste dal calendario e al girone A (Vado-Seravezza 27^giornata).