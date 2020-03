Perugia. Cosmi: "Benevento forte, noi non abbiamo giocato male"

Non può essere felice del risultato ottenuto contro il Benevento il tecnico del Perugia, Serse Cosmi. Queste le sue parole nel post-partita ai microfoni della Rai:

"Se prendiamo a riferimento le ultime partite dobbiamo arrabbiarci: se a Pisa avessimo giocato come stasera avremmo potuto ottenere un altro risultato. Anche stasera, specie nel primo tempo, non avremmo meritato lo svantaggio. Abbiamo creato quello che potevamo creare e poi abbiamo subito un gol sul quale c'è da valutare se c'è fallo di mano. Scagiono l'arbitro perché, seppure Caldirola avesse toccato con la mano, il direttore di gara non poteva vederlo. Nella ripresa ho chiesto alla squadra di rimanere attaccata alla partita; quando abbiamo subito il secondo gol ci è caduto il mondo addosso. Considerato l'avversario, oggi ho poco da rimproverare alla mia squadra. Ora c'è solo da resettare e pensare al prossimo avversario che è la Salernitana.

Coronavirus? Quello che sta succedendo in Serie A non è normale ma la cosa strana è la differenza con la Serie B. Per quanto ci riguarda, la stiamo vivendo con molta serenità".