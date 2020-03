Benevento. Inzaghi: "Meritiamo tutto questo: lavorato bene da subito"

Ai microfoni della Rai, mister Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato la vittoria dei giallorossi sul campo del Perugia. Queste le sue parole:

"Il Perugia ha grandi individualità, abbiamo rischiato poco e sono felice. I punti di vantaggio sono tanti sulle inseguitrici e faccio i complimenti ai ragazzi per la concentrazione che riescono ad avere.

La viviamo male perché siamo tutti in un limbo perché si capisce poco. Sarebbe bello giocare per dimenticare ma la salute viene prima di tutto. Certo è brutto vedere stadi chiusi o vuoti ma è necessario tutelare il pubblico. Quello che è più problematico è il clima di incertezza.

I ragazzi meritano tanto per quello che stanno facendo: lo meritano perché so come hanno lavorato dal primo giorno di ritiro".