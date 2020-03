Tragedia in casa Foggia: incidente fatale, morto un magazziniere

Tragedia in casa Foggia. Un’auto con a bordo il magazziniere rossonero Antonio Cianci e il calciatore Pertosa si è schiantata fuori strada sulla Foggia-Troia. L'impatto è stato fatale per Cianci, morto sul colpo. Illeso Pertosa, uscito dal veicolo senza particolari conseguenze.

I due erano in viaggio per recarsi agli allenamenti quando, per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo. Sul posto personale del 118 e forze dell’ordine. Una bruttissima notizia per il mondo sportivo locale.