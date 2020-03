Catania, quale futuro? Tra continuità e nuove prospettive

Se in campo il Catania si sta ritrovando tra prestazioni e risultati positivi, non si può dire certamente per le questioni che riguardano l'extra campo. Anzi, i mesi scorrono verso il finale di stagione e diventa sempre più difficile far quadrare i conti. Giuseppe Di Natale, nuovo amministratore delegato del club etneo, si è insediato da poco meno di un mese prendendo il posto del dimissionario Pietro Lo Monaco. In queste settimane l'ex commissario prefettizio del Cara di Mineo ha avuto modo di visionare la situazione economica della società e sa benissimo che la strada è più che in salita. Finora, sono state rispettare le scadenze del mese di febbraio, ma incombono quelle di marzo.

CONTINUITA' - Di Natale, intervenuto ai microfoni della trasmissione Corner, ha assicurato che il Catania arriverà fino al termine della stagione a prescindere dal risultato. Dopo servirà ben altro o per meglio dire altri. Il bilancio reso pubblico dalla nostra redazione nei giorni scorsi parla chiaro: rispetto al 30 giugno 2019, la società rossazzurra ha subito una perdita di esercizio pari a 7,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai quasi 6 milioni al 30 giugno 2018. Un quadro che non lascia spazio ad interpretazioni. Dunque, nel caso in cui l'attuale proprietà voglia proseguire, saranno indispensabili l'aumento di capitale, le transazioni societarie e l'ingresso di nuovi soci, come ha dichiarato lo stesso a.d rossazzurro.

NUOVE PROSPETTIVE - Sono già passati diversi mesi dall'interesse mostrato “Comitato per l’acquisizione del Calcio Catania”, con a capo le figure di Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino. Dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa e i comunicati emessi da entrambe le parti (comitato e Calcio Catania) si è deciso di proseguire con i contatti ma adesso vige un patto di riservatezza. Pare si tratti di un discorso vivo e serio che sta andando avanti, ma se una trattativa è partita bisognerà aspettare fino al termine del campionato per arrivare ad una svolta, in un senso o nell'altro.