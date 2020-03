Catania, Curcio: "Abbiamo capito come affrontare le gare"

A TuttoMercatoWeb.com parla l'attaccante del Catania, Alessio Curcio. Queste le sue parole: "Abbiamo capito come dobbiamo affrontare le gare. La nostra idea deve essere sempre quella di vincere e imporci sull'avversario. Solo così possiamo portare a casa i risultati. In più adesso il gruppo si è formato, consolidato, e questo è un fattore positivo in più che ci aiuta".

LUCARELLI - "Insiste sempre un aspetto particolare: il gruppo. Anche noi dobbiamo lavorare per il collettivo, ma sempre con l'intento di gare gol".

PLAYOFF - "Noi pensiamo solo ad una cosa: fare punti. In ogni gara a disposizione, cercando di lasciarne il minor numero possibile per strada. Solo a fine della stagione regolare guarderemo la classifica".