Coronavirus. Spadafora: "Si va verso Serie A a porte chiuse"

Mentre si sta concludendo il consiglio di Lega Serie A(l'assemblea non si terrà in quanto non è stato raggiunto il numero legale di squadre presenti, ndr) ci pensa il Governo a dare un'indicazione a quello che potrebbe succedere al massimo campionato italiano nei prossimi giorni. A parlare è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora:

"Stiamo cercando di contemplare il prosieguo delle attività sportive tutelando comunque la salute pubblica, si va verso un provvedimento per continuare a giocare, ma a porte chiuse".

Si attendono nelle prossime ore decisioni ufficiali da parte della Lega Serie A che non potrà non tenere conto delle decisioni del Governo. Probabilmente lo stop della presenza di pubblico riguarderà tutta l'Italia e andrà avanti per 30 giorni.