Champions League, Ceferin: "Juventus-Lione? Nessun rinvio"

Il Presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al match di ritorno degli ottavi di Finale della Champions League, Juventus-Lione, legato all'emergenza Coronavirus.

Come riportato da mediagol.it, Ceferin ha dichiarato: "Siamo al corrente della situazione e siamo costantemente informati. Le gare di ritorno degli ottavi si svolgeranno nei modi previsti inizialmente".

Juventus-Lione resta dunque in programma in data 17 marzo, calcio d'inizio alle ore 21.00. E' probabile, però, che si scelga di far giocare le squadre a porte chiuse.