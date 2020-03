Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 4 marzo 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1/ 3/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 400,00 REAL GIULIANOVA

Per avere propri sostenitori in campo avverso, danneggiato la rete di recinzione prospiciente il settore occupato dai medesimi. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.

Euro 100,00 VASTOGIRARDI

Per assenza dell'Ambulanza

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 18/ 3/2020

ANDRENACCI ALESSIO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPAOLO FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

FARINA FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

LUGUORI ANDREA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

VAGNONI ROBERTO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

MOSCONI ANDREA (TOLENTINO 1919 SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORGESE ALESSANDRO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

PERINI FILIPPO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)

TASSONE LORENZO (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRUNETTI DOMENICO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MEOLA ANTONIO (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

TITONE MARIO (RECANATESE A.S.D.)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ALLEGRA EMANUELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MORALES MATIAS ADRIAN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

TRADITI LORIS (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FERRANTE EDOARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

VOGLIACCO VITTORIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SHIBA KLEJVIS (PINETO CALCIO)

RUCI ALESSIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFRAZIONE)

VISCOVICH GERONIMO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PERNA VINCENZO (JESINA CALCIO SRL)

RUGGIERI SERGIO (VASTOGIRARDI

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

SCALON LUCAS LUIZ (ATLETICO TERME FIUGGI)

RICCI DANIELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

ALESSANDRO DANILO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MARINI MATTIA (PINETO CALCIO)

PATRIZI LUCA (SANGIUSTESE)

PESCE NICOLAS (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MARIANESCHI FRANCESCO (PINETO CALCIO)

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (RECANATESE A.S.D.)

LABORIE PIERRE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MORICONI PIERLUIGI (ATLETICO TERME FIUGGI)

SIRAGUSA FRANCESCO (AVEZZANO CALCIO AR.L.) A

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LUCARINI MATTIA (JESINA CALCIO SRL)

PERONI ALESSANDRO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

KONE MAMADOU ALFRED (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

ORLANDO LUCA (PINETO CALCIO)

TORELLI ALBERTO (REAL GIULIANOVA)

BATTISTINI LUCA (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

GASPERONI MATTIA (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

BARDINI LORENZO (VASTESE CALCIO 1902)

CARDINALE DOMENICO (VASTESE CALCIO 1902)

MARIANELLI ALESSANDRO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

RABBENI LUCIANO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MORETTI FEDERICO (MATELICA CALCIO A.S.D.)

CESARIO MICHELE (REAL GIULIANOVA)

GIACCAGLIA FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

MONTI NICCOLO (RECANATESE A.S.D.)

CHIODINI MAURO (SANGIUSTESE)

PANDOLFI RICCARDO (SANGIUSTESE)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BAJIC STEFAN (CATTOLICA/SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

DE CERCHIO ALESSIO (SANGIUSTESE)

DELL AQUILA MARCO (SANGIUSTESE)

ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)

MINO FEDERICO SAMUEL (VASTOGIRARDI)