Juniores Nazionali, Girone L: le decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 3 marzo 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CALCIO FOGGIA 1920

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FUCCI MICHELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo dell'Arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MARTINELLI MARCO GABRIELE (BITONTO CALCIO)

MASSAROTTI DOMENICO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PUGLIESE SALVATORE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

MASCITTI ANDREA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

EVANGELISTA ANDREA (BITONTO CALCIO)

DELLA VENTURA MARCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

LEONETTI MARCO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

TROKA DARIO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

DI PALMA MARCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DELLA VALLE SAMUELE (CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PALUMBO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

VALENTE LUCA (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MARINO FILIPPO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PETROSINO MICHELE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MICOCCI VELIO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DE ROSA ANTONIO (CALCIO FOGGIA 1920)

VITALE CRISTIAN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

LEONZI VALERIO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)

BATTISTA NICOLO' (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CATARINACCI MATTEO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MENCARINI IVAN (AVEZZANO CALCIO AR.L.)

GRASSO GAETANO (BITONTO CALCIO)

MINERVINO GIOVANNI (BITONTO CALCIO)

AURICCHIO PASQUALE (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

CINICOLA TIBOLLA LUCA (PINETO CALCIO)

DI RENZO SAMUEL (PINETO CALCIO)