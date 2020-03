Nardò-F. Andria: i precedenti. La scorsa stagione vittoria federiciana

Domenica prossima Nardò e Fidelis Andria si affronteranno in un derby importante per la zona salvezza.

I precedenti in terra salentina arridono ai granata, vincenti in 11 occasioni. Tre le vittorie dei federiciani, l'ultima avvenuta nella scorsa stagione grazie ad un gol di Piperis. Soltanto una volta le squadre si sono divise la posta in palio. Le due squadre si sono anche affrontate in uno spareggio nella stagione 1980-81, con la vittoria dei neretini per 1-0 (quest'ultima sfida non viene considerata nel computo totale).

Ecco nel dettaglio i precedenti:

Serie D 1962-63

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1963-64

Nardò – Andria 3-0

Serie D 1964-65

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1969-70

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1970-71

Nardò – Andria 0-1

Serie D 1971-72

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1972-73

Nardò – Andria 1-1

Serie D 1973-74

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1974-75

Nardò – Andria 2-1

Serie D 1975-76

Nardò – Andria 5-1

Serie D 1976-77

Nardò – Andria 1-0

Serie D 1981-82

Nardò – Fidelis Andria 2-0

Serie D 1982-83

Nardò-Fidelis Andria 0-5

Serie C2 2001-02

Nardò – Fidelis Andria 2-1

Serie D 2018-19

Nardò – Fidelis Andria 0-1