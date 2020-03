Bari, Laribi: "Fiero e soddisfatto di indossare questi colori"

Attraverso i canali ufficiali del club, Karim Laribi ha oggi rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza in maglia biancorossa, a livello personale e di squadra.

Queste le sue parole: "Sono Karim Laribi, nella vita provo a giocare a pallone, mi diverto. Sono cresciuto a Milano fino ai 16 anni, poi mia mamma mi ha spedito a Londra per i troppi guai che combinavo - dice il calciatore biancorosso -. Per due anni sono stato all’Academy del Fulham; un’esperienza inizialmente bagnata da tante lacrime, per aver lasciato la scuola, gli amici, le abitudini; ma poi quella stessa esperienza mi ha ripagato con gli interessi. È molto evidente come il calcio oltremanica viene vissuto in maniera completamente differente, più easy, lasciando al campo il piacere e il dovere di far bene, poi fuori grande libertà. Credo ci si diverta di più, vuoi per le strutture che ti permettono di godere dell'evento in maniera differente, o per il semplice piacere di godersi il gioco. Anche il tifo presenta sostanziali differenze: sostegno alla propria squadra più che ostilità verso l’avversario, si va allo stadio per passione non per sfogo".

Sul Bari: "La scelta di Bari non posso dire sia stata semplice e non per Bari in sé; per chi ha giocato tanto in B con sprazzi di A, tornare in C dopo aver conquistato sei mesi prima la massima serie. Al di là delle valutazioni iniziali sono davvero soddisfatto e fiero di indossare questi colori. Credo di essermi integrato bene; Schiavone lo conoscevo dai tempi di Cesena, Di Cesare mi ha menato un paio di volte. Sento il rispetto dei compagni e anche io ne do tanto, cerco di aiutare il gruppo, rompo le scatole negli spogliatoi, cerco di spronare, di dare quello che hanno insegnato a me".