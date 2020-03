Taranto-Gelbison si giocherà a porte chiuse

La partita del prossimo turno del girone H tra Taranto e Gelbison si disputerà a porte chiuse. I pugliesi infatti sono stati sanzionati dal giudice sportivo“per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (due bombe carta) che veniva lanciato sul campo per destinazione esplodendo a circa due metri da un assistente arbitrale. Inoltre i medesimi lanciavano alcune bottigliette (5-6) piene di acqua e confezioni di caffè borghetti che cadevano sul campo per destinazione e sul terreno di gioco rischiando di colpire un assistente arbitrale e alcuni calciatori. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 95”.