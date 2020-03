Benevento. Foggia: "Ibrahimovic? Vigorito voleva anche Mandzukic"

Intervistato dai colleghi di TMW, il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato a 360° della stagione giallorossa: si è passati dalla promozione in Serie A al mercato e ai colpi sognati dal presidente Vigorito. Queste le sue parole.

INZAGHI - Penso che con le persone giuste tutto diventi più facile. Conosco l'Inzaghi uomo e l'Inzaghi allenatore ed ero sicuro che una sola esperienza negativa non ne avesse minato le capacità.

CODA - Nessuna polemica con il ragazzo. Gli è stata fatta una proposta che non ha accettato, punto. Resterà con noi fino alla naturale scadenza del contratto. Ritenevamo congrua l'offerta presentata ma ognuno sceglie come meglio crede.

IBRAHIMOVIC - Vigorito avrebbe preso anche Mandzukic, prima del suo trasferimento in Qatar. Tuttavia bisogna essere realisti. Lavoro con un presidente ambizioso e questo ci fa lavorare con entusiasmo e programmazione. Sono e siamo tutti contenti della rosa allestita, sia per la qualità dei calciatori che per la caratura degli uomini. I risultati sono figli del feeling che c'è tra tutte le componenti della società.

CORONAVIRUS - La salute viene prima dello sport e degli interessi ad esso legati. Ci atterremo a quanto prescritto per tutelare in primis la salute della popolazione. Le porte chiuse sono una soluzione e ci adeguiamo anche se è innegabile la perdita in termini anzitutto di spettacolo.