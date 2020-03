UFFICIALE - Picerno-Reggina si giocherà domenica a porte chiuse

A seguito del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, riportante la data del 4.3.2020, in mattinata il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha reso noto con un comunicato ufficiale che “tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 4.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse”.

All’articolo 1 del decreto, comma “c”, viene testualmente riportato: “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”. Si specifica che tale decreto resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Inoltre, la Lega Pro ha disposto, tra le altre cose, le seguenti indicazioni organizzative riguardo allo svolgimento delle gare “a porte chiuse”:

DISPOSIZIONI PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE (GIORNALISTI-FOTOGRAFI)

La Società AZ Picerno, in occasione della partita contro la Reggina, rende noto che:

I giornalisti in possesso del pass annuale e coloro i quali hanno specificatamente richiesto l’accredito per la partita contro la Reggina (ricevendo comunicazione di accredito), sono autorizzati ad accedere allo stadio;

A differenza delle altre partite, nel rispetto del DPCM, non sarà possibile usufruire della tribuna stampa situata nel “Settore Distinti”. I giornalisti avranno accesso allo stadio attraverso l’ingresso della “Tribuna Laterale-Centrale”, situato in via Viviani – dalle ore 14:00 – per poi accomodarsi -a distanza di sicurezza prevista dal decreto (a distanza di almeno 3 seggiolini)- nella “Tribuna Centrale”. Ogni giornalista accreditato troverà in tribuna centrale il suo posto assegnato con apposita indicazione (si precisa che non sono disponibili appoggi o postazioni stampa nella tribuna in oggetto);

I fotografi in possesso del pass annuale e coloro i quali hanno specificatamente richiesto e ricevuto l’accredito per la partita contro la Reggina, avranno accesso attraverso l’ingresso della “Tribuna Laterale-Centrale”, situato in via Viviani – dalle ore 14:00 -, per entrare in campo attraverso gli appositi cancelletti situati a bordo campo, per poi posizionarsi secondo le indicazioni che verranno date in loco;