Catania, Furlan: "Non mi aspettavo di giocare in uno stadio semivuoto"

Jacopo Furlan, estremo difensore del Catania, è stato intervistato dai colleghi di Bella Sport. Tanti gli argomenti affrontati dal portiere rossazzurro nel corso della puntata, ecco un estratto: "Domenica ho vissuto male la gara poiché non stavo ancora bene. Finora questa è stata una stagione strana, vivendone due in una finora. Ogni periodo con le sue difficoltà ma anche le sue cose positive. Stiamo vivendo un momento ottimale a livello di squadra. Anche bisogna dire che la prospettiva non era certamente quella giocarci il quarto e quinto posto. Riconosco che inizialmente le mie prestazioni non erano in linea con le aspettative, si sono create difficoltà oggettive che non ci aspettavamo".

TIFOSI - "La piazza? Non mi sarei mai aspettato arrivando a giocare qui di trovare ad un certo punto uno stadio semivuoto, mi ha sorpreso e dispiaciuto la cosa. L’avere giocato nuovamente con uno stadio più presente e coinvolto secondo me è fondamentale. Non è una frase fatta. Avere i tifosi che ti incitano e spingono per 90 minuti mettendo sotto pressione gli avversari è un’altra cosa. Adesso faremo i conti con le porte chiuse purtroppo, ma fa parte della vita e del mondo che ci circonda. Però è stato bello ritrovare i tifosi. Dal canto mio ho un buon rapporto con la tifoseria. Con la città mi sono trovato benissimo. Capisco perché in tanti voglio rimanere a Catania anche nel post carriera”.

PORTE CHIUSE - "Tutti ne faremo le spese. Sta a noi evidenziare la nostra maturità pensando solo a giocare e fare quello che dobbiamo fare. A Bari non avranno i loro tifosi e questo potrebbe essere un vantaggio per noi, viceversa per chi viene qua. Non so chi potrebbe essere avvantaggiato da questa situazione".

FUTURO - "Il mio futuro lo vedo a Catania. La mia voglia di restare è intatta, credo ancora in questo progetto. Spero solo si sistemino le cose a livello societario. Venire a Catania per me era un piccolo sogno nel cassetto".