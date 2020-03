G.s. Serie B. Squalificati in 15, due turni di stop per Marin

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso un bengala, un fumogeno ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARIN Marius Mihai (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLI Francesco (Pisa): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. RICCARDI Davide (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADDAE Bright (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ARINI Mariano (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURRAI Salvatore (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIAW Davide Djily (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DRUDI Mirko (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GERMONI Luca (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MALLAMO Alessandro (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERO Luca (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIEGA Nicholas (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TONUCCI Denis (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

MARRAS Manuel (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CHAJIA Moutir (Virtus Entella)

BARBERIS Andrea (Crotone)

GRECO Leandro (Perugia)

MASCIANGELO Edoardo (Pescara)

PETTINARI Stefano (Trapani)

SODDIMO Danilo (Pisa)

c) ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TADDEI Riccardo (Pisa): per avere, al 49° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando al Direttore di gara un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SIGOLO Massimiliano (Venezia): per avere, al 22° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale.