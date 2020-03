Bari, Maita: "A Catanzaro ho vissuto momenti bellissimi"

Il centrocampista del Bari Mattia Maita ha parlato oggi, attraverso i canali ufficiali del club, della sfida contro il Catanzaro.

Una piazza, quella calabrese, che il classe '94 conosce bene: "Quella contro il Catanzaro per me non può essere una partita come le altre; sono stato li cinque anni, ho passato momenti bellissimi, per cui sarà una partita speciale. Al di là di questo spero di poter dare il mio contributo per portare a casa quanti più punti possibili. Giocare a porte chiuse è sempre triste, il calcio è bello con il pubblico, ma l’emergenza impone questo e noi ci adattiamo. Dobbiamo pensare a fare la nostra partita, sarà dura perché loro sono un avversario temibile; puntiamo alla prima vittoria esterna del girone di ritorno, ma non sarà semplice, ora i punti pesano tanto per tutti".