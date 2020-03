Bari: oggi doppia seduta. Personalizzato per Laribi, assente Scavone

Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il Bari di mister Vivarini è tornato quest'oggi a lavorare in vista della sfida contro il Catanzaro, in programma lunedì 9 marzo, alle ore 20:45, sul terreno del 'Nicola Cerovolo'.

Nella doppia seduta odierna, due gruppi si sono alternati al mattino tra lavoro di forza in palestra e lavoro situazionale in campo (esercitazioni tattiche su metà campo interessando dapprima la fase difensiva e di non possesso, quindi lo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alla conclusione a rete).

Nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un riscaldamento tecnico di gruppo, concentrandosi poi su esercitazioni tecnico-tattiche sviluppate su porzioni di campo; a chiudere la seduta consueta sfida a ranghi misti. Regolarmente in gruppo Di Cesare, Laribi ha proseguito secondo tabella personalizzata a scopo precauzionale; assente Scavone influenzato.

Per domani è in programma una seduta di lavoro pomeridiana che verrà svolta a porte chiuse.

Foto: SSC Bari