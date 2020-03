Ritorna il calcio giocato: Juve-Inter per riaccendere le passioni

Un Derby d'Italia piuttosto ambiguo. Quello di domenica sarà l'ennesimo capitolo tra le due compagini più amate e odiate nel panorama italiano.Una sfida che va oltre la classifica e l'obiettivo di stagione. Tuttavia, considerando il predominio bianconero negli ultimi anni e osservando l'evoluzione mentale e tattica dell'Inter in questa stagione, possiamo tranquillamente affermare che quest'anno più degli altri anni, il Derby d'Italia sarà decisivo per lo scudetto oltre che per la gloria.

La settimana che doveva portava al big match da calendario, è stata abbastanza travagliata a causa dell'emergenza Coronavirus e le conseguenze sono state oggetto di discussione. Innanzitutto la polemica sul rinvio a maggio, successivamente per lo svolgimento a porte chiuse, passando dalle parole di Zhang alla decisione della Lega calcio . La telenovela adesso, sembrerebbe conclusa. La decisione è definitiva: Juve-Inter a porte chiuse, domenica sera.

Parola al campo dunque. Maurizio Sarri ha potuto valutare in questa settimana le condizioni fisiche di alcuni giocatori. Nello specifico capitan Chiellini, Douglas Costa e Khedira. Rientrati da poco e disponibili per il big match. Se gioca Chiellini, naturalmente il ballottaggio sarà tra Bonucci e De Ligt. A centrocampo ci sono i maggiori grattacapi. Certamente nelle ultime uscite è stata la zona che ha sofferto maggiormente e per questo, il tecnico toscano dovrà risolvere più di una questione. Sotto la lente c'è sicuramente Pjanic. Il bosniaco non gode della migliore condizione e potrebbe partire dalla panchina. Bentancur sicuramente confermato. L'uruguaiano è al momento il più affidabile. Ballottaggio dall'altra per i due francesi Matuidi e Rabiot, non escludendo l'opzione Ramsey mezzala. In attacco sembrerebbe scontato il trio Cuadrado-Dybala-Ronaldo.

Dall'altra il presidente dell'Inter dall'edizione 2020 del FT Business of Football Summit ha sottolineato l'importanza della sfida, evidenziando quanto sia importante rimanere uniti per l'emergenza Coronavirus, aldilà del tifo. Per quanto riguarda l'undici che scenderà in campo, Antonio Conte ritrova Handanovic, nel terzetto difensivo ci sarà D'Ambrosio e sulle fasce conferme per Candreva e Young. A centrocampo si va verso il trio Brozovic-Barella-Vecino a supporto della "LuLa", la fantastica coppia Lautaro-Lukaku. In panchina, almeno inizialmente, il fantasista Eriksen.

Il countdown è già cominciato. Nonostante tutto, si ricomincerà a parlare di calcio giocato con la speranza di ritrovare la passione dei giorni migliori.