Catania, Beleck: "Piacere inaspettato essere qui. Il gol? Arriverà"

Zero gol, ma tanto impegno a servizio della squadra. Per un attaccante non segnare pesa, ma Steve Beleck, giorno dopo giorno, sta entrando sempre di più nei meccenismi offensivi del Catania. Con un allenatore come Cristiano Lucarelli (profilico attaccante nella sua carriera da calciatore) Beleck può solo migliorare e chissà magari attirare l'interesse di altre squadre (si vocifera di un accordo fatto con la Salernitana).

Per la prima volta dal suo approdo in Sicilia, Steve Beleck si racconta alla stampa. Lo fa attraverso IAM Calcio Catania. Un'intervista a 360° che tocca tanti aspetti delle sue prime settimane con la squadra rossazzurra:

Nel mese di gennaio la società rossazzurra ha cercato una punta e dopo la chiusura della sessione invernale è arrivato lei dal mercato degli svincolati. Quando si è fatto avanti il Catania e che sensazioni ha provato dopo l'interesse mostrato?

"Quando il mio procuratore mi ha chiamato per dirmi che mi voleva il Catania, il 6 febbraio, ero contentissimo. Per me è stato veramente un grandissimo piacere inaspettato, mi aveva già riferito di altre squadre ma certamente questa è stata la proposta più prestigiosa, Catania è una grande piazza".

Dal suo arrivo a Catania, la squadra è riuscita ad ottenere continuità di risultati e di prestazione dopo una prima parte di stagione difficile. Che gruppo ha trovato?

"Quando sono arrivato la squadra veniva da due sconfitte ma il gruppo è davvero molto buono e perciò era prevedibile che si riprendesse. Conoscevo già Mazzarani, con me ai tempi dell'esperienza all'Udinese e Bruno (Vicente, ndr), che ho incontrato nel periodo in cui mi sono allenato con la Juve Stabia: sono due giocatori di qualità ed esperienza, come tanti in questa squadra".

Nel 4-2-3-1 di Lucarelli lei è il centravanti di riferimento, ma nonostante le buone prestazioni non è ancora arrivato il gol. Secondo lei serve maggiore supporto in fase offensiva?

"Il modulo non è una questione decisiva, è vero che non ho fatto gol ma l'importante è la squadra e sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo mi metterà in condizione di segnare: stiamo vivendo un cambiamento tattico e i frutti matureranno anche sul piano personale, pensando sempre al collettivo".

Come è il rapporto con Lucarelli? Il mister è stato un grande attaccante e sicuramente gli avrà dato utili consigli. La sua presenza la reputa importante per il proprio percorso di crescita professionale?

"Quando sono arrivato abbiamo parlato e lui mi ha detto di aver visto molti video, da me vuole che stia più dentro l'area e vada meno in giro per il campo. Mi parla sempre e mi dà indicazioni utili, insiste molto sui movimenti corretti. Sul piano del rapporto, è un allenatore che non ha dimenticato quali sono le sensazioni dei calciatori e per questo, nel rispetto dei ruoli, sta bene con la squadra e sa come parlare al gruppo".

Il sostegno ritrovato dei tifosi può essere una spinta ulteriore per chiudere bene la stagione regolare e competere al meglio ai playoff?

"I nostri tifosi sono importantissimi, è dimostrato. Purtroppo dovremo rinunciare al loro sostegno per via delle porte chiuse, noi dobbiamo riuscire a dare ai sostenitori del Catania le gioie che meritano".

Il Catania può essere la mina vagante ai playoff? Crede che l'organico rossazzurro non abbia nulla da invidiare alle altre concorrenti?

"Il calcio è strano, può succedere di tutto ma pensiamo ad una partita per volta. Per quanto riguarda l'organico, adesso stanno tornando anche tanti giocatori infortunati e credo che la nostra sia una squadra veramente forte".

Come si trova con gli altri compagni? Con chi ha legato di più in questi primi mesi? Chi lo ha maggiormente impressionato?

"Mi trovo molto bene con tutti e credo che anche da fuori si capisca quanto è bello e unito questo gruppo. Come ho detto, conoscevo già Mazzarani e Vicente ma parlo spesso anche con Mbende, Welbeck e Curcio: Alessio mi dà tanti consigli utili, grazie alla sua esperienza. Nel Catania ci sono tanti giocatori di qualità che hanno carriere importanti".

Ha avuto modo di girare per la città? E se sì cosa l'ha colpita maggiormente?

"Non ho visto moltissimo, ho fatto un paio di giri in centro e mi sono reso conto della bellezza di Catania ma sinceramente sono quasi sempre a Torre del Grifo, in questa fase. Non mancherà occasione per conoscere di più, il primo pensiero corre sempre al campo".

Intervista a cura di Andrea Carlino e Antonino Lo Re

Si prega di citare in maniera chiara come fonte IAM Calcio Catania qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog.